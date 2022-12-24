Грудень, 24 в 11:33

У Херсоні зранку пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 11:44. Наразі відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше 20 поранених.

Оновлено о 11:33. Як повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, російський ворог підступно обстріляв центр міста, де у вихідний зазвичай багато людей.

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На жаль, є жертви серед мирного населення.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Росіяни здійснили черговий терор — обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо, – розповів Кирило Тимошенко.

Він також опублікував фотографії з місця подій.

За повідомленням Херсонської ОВА, минулої доби в області російська армія вбила п’ятьох мирних людей, 17 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є 6-річна дитина, вона у тяжкому стані у лікарні.

Нагадаємо, що вчора близько 10:00 у Херсоні пролунали вибухи. Жертвами обстрілу стали чоловік та жінка.

Згодом у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти обстріляли Херсон фосфорними боєприпасами.

Фото: Кирило Тимошенко