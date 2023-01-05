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Покупают поддельные медсправки: уклонисты используют любую возможность сбежать за границу

Юля Захарченко, редактор ленты
Покупают поддельные медсправки: уклонисты используют любую возможность сбежать за границу
Фото: Госпогранслужба

С начала полномасштабной войны пограничники Мукачевского отряда у мужчин призывного возраста обнаружили почти 400 поддельных документов.

Уклонисты от мобилизации пересекали границу в пунктах пропуска и пытались попасть в соседние Венгрию и Румынию. Они надеялись, что фиктивные справки предоставят им право беспрепятственного выезда за пределы Украины во время действия военного положения, однако их планы провалились.

— Чаще всего мужчины призывного возраста, которым во время мобилизации запрещено покидать территорию Украины, предоставляли пограничникам поддельные справки военно-врачебной комиссии. Таких “левых” документов только в зоне деятельности нашего отряда выявлено 158, — рассказала Фактам ICTV спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Уклонисты используют любую возможность избежать призыва: на границе показывают фиктивные свидетельства о смерти жены, а также выдают себя за студентов иностранных вузов и многодетных отцов.

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— Самый курьезный случай, когда четверо украинцев одновременно прибыли в пункт пропуска. И предоставили 12 свидетельств о рождении детей. Утверждали, что являются многодетными отцами. Конечно, все эти документы были фиктивными, — добавляет Леся Федорова.

Сообщение о продаже якобы действительных документов дельцы выставляют в социальных сетях, где предлагают различные справки на выбор. На границе беглецы от мобилизации признаются, сколько отдали за ненастоящие документы.

Один из украинцев за поддельную справку военно-врачебной комиссии отдал аж 210 тыс. грн. Он нашел объявление через интернет и согласился на ее оформление.

— 147 ловкачей надеялись пересечь границу по “липовым” временным удостоверениям военнообязанного. Пограничники обнаруживали и поддельные пенсионные удостоверения, справки медико-социальной экспертной комиссии. По всем случаям обнаружения поддельных документов оперативники отряда проводили подробную проверку на предмет установления причастных к их изготовлению лиц, — говорит спикер.

По всем фактам использования при пересечении границы “липовых” документов пограничники направляли сообщения в полицию.

Правоохранительные органы по наличию в действиях украинцев признаков преступлений, предусмотренных ст. 358 УК Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, открыли почти 400 уголовных производств.

Всего 99 мужчинам объявили о подозрении, 39 из них уже назначено наказание. Санкция этой статьи за использование заведомо поддельных документов предусматривает штраф от 11 тыс. грн до 17 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет.

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