Купують підроблені меддовідки: ухилянти використовують будь-яку можливість втекти за кордон

Січень, 05 в 18:51

Від початку повномасштабної війни прикордонники Мукачівського загону у чоловіків призовного віку виявили майже 400 підроблених документів.

Ухилянти від мобілізації перетинали кордон у пунктах пропуску і намагалися потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії. Вони сподівалися, що фіктивні довідки нададуть їм право безперешкодного виїзду за межі України під час дії воєнного стану, однак їхні плани провалилися.

– Найчастіше чоловіки призовного віку, яким під час мобілізації заборонено покидати територію України, надавали прикордонникам підроблені довідки військово-лікарської комісії. Таких “лівих” документів лише у зоні діяльності нашого загону виявлено 158, – розповіла Фактам ICTV речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Ухилянти використовують будь-яку можливість уникнути призову: на кордоні показують фіктивні свідоцтва про смерть дружини, а також видають себе за студентів іноземних вузів та багатодітних татусів.

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– Найкурйозніший випадок, коли четверо українців одночасно прибули у пункт пропуску. І надали 12 свідоцтв про народження дітей. Стверджували, що є багатодітними татусями. Звісно, всі ці документи були фіктивними, – додає Леся Федорова.

Повідомлення про продаж нібито дійсних документів ділки виставляють у соціальних мережах, де пропонують різні довідки на вибір. На кордоні втікачі від мобілізації зізнаються, скільки віддали за несправжні документи.

Один з українців за підроблену довідку військово-лікарської комісії віддав аж 210 тис. грн. Він знайшов оголошення через інтернет і погодився на її оформлення.

– 147 спритників мали надію перетнути кордон за “липовими” тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного. Прикордонники виявляли й підроблені пенсійні посвідчення, довідки медико-соціальної експертної комісії. За всіма випадками виявлення підроблених документів оперативники загону проводили детальну перевірку на предмет встановлення причетних до їхнього виготовлення осіб, – каже речниця.

За усіма фактами використання під час перетину кордону “липових” документів прикордонники надсилали повідомлення до поліцейських.

Правоохоронні органи за наявністю у діях українців ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, відкрили майже 400 кримінальних проваджень.

Загалом 99 чоловікам оголосили про підозру, 39 з них вже призначено покарання. Санкція цієї статті за використання завідомо підроблених документів передбачає штраф від 11 тис. грн до 17 тис. грн або обмеження волі до двох років.