Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Жителя Кривого Рога задержали за организацию канала побега уклонистов

Евгения Грейс, редактор ленты
Кривий Ріг ухилянти

Жителя Кривого Рога задержали за незаконную переправку призывников через государственную границу.

Следствие установило, что мужчина за $6 тыс. пообещал обеспечить включение военнообязанного в базу данных Шлях, в которой регистрируют волонтеров.

Это предоставляет возможность мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины законным путем.

Сейчас смотрят

Дельца задержали во время получения части денег за услуги — $3,5 тыс.

Кривий Ріг ухилянти
Кривий Ріг ухилянти
Жителя Кривого Рога задержали за организацию канала побега уклонистов / 2 фотографии

Досудебное расследование проводила Национальная полиция.

Читайте
На Черниговщине за $5 тыс. уклоняющиеся от призыва убегали за границу: СБУ разоблачила организаторов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка