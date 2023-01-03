Январь, 03 в 15:53

Жителя Кривого Рога задержали за незаконную переправку призывников через государственную границу.

Следствие установило, что мужчина за $6 тыс. пообещал обеспечить включение военнообязанного в базу данных Шлях, в которой регистрируют волонтеров.

Это предоставляет возможность мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины законным путем.

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