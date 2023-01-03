Жителя Кривого Рога задержали за организацию канала побега уклонистов
Жителя Кривого Рога задержали за незаконную переправку призывников через государственную границу.
Следствие установило, что мужчина за $6 тыс. пообещал обеспечить включение военнообязанного в базу данных Шлях, в которой регистрируют волонтеров.
Это предоставляет возможность мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины законным путем.
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Жителя Кривого Рога задержали за организацию канала побега уклонистов / 2 фотографии
Досудебное расследование проводила Национальная полиция.