Поврежден детсад в Гуляйполе: россияне обстреливают Запорожье на линии разграничения

Январь, 28 в 18:54

В Запорожской области российские войска обстреливают дома в населенных пунктах, расположенных возле линии разграничения. Жителей призывают по возможности эвакуироваться на более безопасные территории.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. По данным ОВА, по территории Степногорской громады вражеская армия ударила артиллерийскими снарядами и Градами, а в Гуляйполе поврежден детский сад.

В то же время частные жилые дома в селе Юрковка стали мишенью российских снарядов, однако там обошлось без жертв.

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В ОВА отмечают, что РФ продолжает бить из всех видов вооружения по мирным населенным пунктам, когда получает “на орехи” от ВСУ.

В военной администрации добавляют, что в поселках возле линии разграничения все еще остается напряженная ситуация из-за попыток россиян захватить Запорожскую область.