Это очень большой шаг вперед: в ВСУ объяснили, почему важно сформировать первую в мире роту дронов

Январь, 28 в 18:22

Украине необходимо сформировать первую в мире роту ударных и разведывательных дронов, чтобы лучше вести разведку и контрнаступательные действия для освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом заявил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он объяснил, как беспилотники могут помочь украинской армии победить войну, начатую Россией.

— Применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов значительно расширяют возможности разведки в целом, потому что с воздуха можно хорошо просмотреть боевой порядок противника, обнаружить именно те, как говорят у нас военные, жирные цели, по которым необходимо прямо сейчас нанести огневое поражение, передавая эти разведывательную информацию. Это очень большой шаг вперед, потому что ударный беспилотник может выполнять задачи, не подвергая опасности непосредственно экипаж, который руководит его действиями в воздухе.

По его словам, ВСУ смогут быстрее выгнать российских захватчиков, заблаговременно снизив боевой потенциал армии РФ.

Сейчас смотрят — Таким образом массовое применение беспилотных летательных аппаратов даст возможность скоростного продвижения при ведении наступательных действий, а также существенно снизит боевой потенциал противника и полностью сможет убедить его не проводить наступательные действия на тех или иных направлениях. Таким образом мы бережем человеческие жизни наших воинов и уничтожаем врага на тех расстояниях, которые нам позволят это делать, — отметил Наев. Читайте Лучше всего иметь “длинную руку”: почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты

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