Пошкоджений дитсадок у Гуляйполі: росіяни обстрілюють Запоріжжя на лінії розмежування

Січень, 28 в 18:54

У Запорізькій області російські війська обстрілюють домівки в населених пунктах, розташованих біля лінії розмежування. Жителів закликають за можливості евакуюватися на безпечніші території.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, по території Степногірської громади ворожа армія вдарила артилерійськими снарядами та Градами, а у Гуляйполі пошкоджений дитячий садок.

Водночас приватні житлові будинки у селі Юрківка стали мішенню російських снарядів, проте там обійшлося без жертв.

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В ОВА зазначають, що РФ продовжує гатити з усіх видів озброєння по мирних населених пунктах, коли отримує “на горіхи” від ЗСУ.

У військовій адміністрації додають, що у селищах біля лінії розмежування все ще залишається напружена ситуація через спроби росіян захопити Запорізьку область.