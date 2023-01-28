Нашли в поле с ранеными ногами: на Херсонщине мужчина подорвался на мине
В селе Благодатное Херсонской области 48-летний мужчина подорвался на мине, которую оставили во время бегства российские оккупанты. Его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями ног.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, раненого мужчину нашли в поле местные жители.
Сейчас пациент в состоянии средней тяжести, медики Херсонской областной клинической больницы оказывают ему необходимую помощь.
В Херсонской ОВА напоминают, что необходимо быть осторожными, в частности, нельзя ходить на поля, лесополосы, выходить на обочины дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники.
В ОВА предупреждают, что если вы заметили подозрительный предмет, тогда нужно отойти подальше от него, позвонить спасателям или в полицию.