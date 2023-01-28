Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Нашли в поле с ранеными ногами: на Херсонщине мужчина подорвался на мине

Юля Захарченко, редактор ленты
Нашли в поле с ранеными ногами: на Херсонщине мужчина подорвался на мине
Фото: ГСЧС

В селе Благодатное Херсонской области 48-летний мужчина подорвался на мине, которую оставили во время бегства российские оккупанты. Его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями ног.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, раненого мужчину нашли в поле местные жители.

Сейчас пациент в состоянии средней тяжести, медики Херсонской областной клинической больницы оказывают ему необходимую помощь.

Сейчас смотрят

В Херсонской ОВА напоминают, что необходимо быть осторожными, в частности, нельзя ходить на поля, лесополосы, выходить на обочины дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники.

В ОВА предупреждают, что если вы заметили подозрительный предмет, тогда нужно отойти подальше от него, позвонить спасателям или в полицию.

Читайте
Поврежден детсад в Гуляйполе: россияне обстреливают Запорожье на линии разграничения

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка