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Знайшли у полі з пораненими ногами: на Херсонщині чоловік підірвався на міні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Знайшли у полі з пораненими ногами: на Херсонщині чоловік підірвався на міні
Фото: ДСНС

У селі Благодатне Херсонської області 48-річний чоловік підірвався на міні, яку залишили під час втечі російські окупанти. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, пораненого чоловіка знайшли у полі місцеві жителі.

Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики Херсонської обласної клінічної лікарні надають йому необхідну допомогу.

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У Херсонській ОВА нагадують, що необхідно бути обережними, зокрема, не можна ходити на поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки.

В ОВА попереджають, що якщо ви помітили підозрілий предмет, тоді потрібно відійти якнайдалі від нього, зателефонувати рятувальникам або до поліції.

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