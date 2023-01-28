Знайшли у полі з пораненими ногами: на Херсонщині чоловік підірвався на міні
У селі Благодатне Херсонської області 48-річний чоловік підірвався на міні, яку залишили під час втечі російські окупанти. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, пораненого чоловіка знайшли у полі місцеві жителі.
Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики Херсонської обласної клінічної лікарні надають йому необхідну допомогу.
У Херсонській ОВА нагадують, що необхідно бути обережними, зокрема, не можна ходити на поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки.
В ОВА попереджають, що якщо ви помітили підозрілий предмет, тоді потрібно відійти якнайдалі від нього, зателефонувати рятувальникам або до поліції.