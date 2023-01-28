Знайшли у полі з пораненими ногами: на Херсонщині чоловік підірвався на міні

Січень, 28 в 19:18

У селі Благодатне Херсонської області 48-річний чоловік підірвався на міні, яку залишили під час втечі російські окупанти. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, пораненого чоловіка знайшли у полі місцеві жителі.

Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики Херсонської обласної клінічної лікарні надають йому необхідну допомогу.

Зараз дивляться У Херсонській ОВА нагадують, що необхідно бути обережними, зокрема, не можна ходити на поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки. В ОВА попереджають, що якщо ви помітили підозрілий предмет, тоді потрібно відійти якнайдалі від нього, зателефонувати рятувальникам або до поліції. Читайте Пошкоджений дитсадок у Гуляйполі: росіяни обстрілюють Запоріжжя на лінії розмежування

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