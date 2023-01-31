Трагедия на Херсонщине: мужчина подорвался на мине в лесопосадке

Январь, 31 в 15:54

В селе Мотузовка Херсонской области мужчина подорвался на российской мине, на которую наткнулся в лесопосадке, где вместе с товарищем собирал сухостой.

К сожалению, от полученных ранений местный житель скончался еще до прибытия скорой, сообщает Херсонская ОГА.

В момент взрыва товарищ погибшего находился в другой части лесополосы.

Сейчас смотрят На месте трагедии работают сотрудники полиции и прокуратуры. Открыто уголовное производство по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины. На деоккупированных территориях Херсонской области еще не все разминировано, поэтому такие случаи нередки. Поэтому власти Херсонщины призывают не ходить по полям, лесопосадкам, обочинам дорог, если там еще не работали саперы, а если заметили подозрительный предмет — немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию. На днях в поле вблизи села Благодатное Херсонской области 48-летний мужчина подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты. Ему повезло выжить. У пострадавшего минно-взрывная травма и многочисленные осколочные ранения ног.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter