Трагедія на Херсонщині: чоловік підірвався на міні у лісосмузі

Січень, 31 в 15:54

У селі Мотузівка Херсонської області чоловік підірвався на російській міні, на яку натрапив у лісосмузі, де разом з товаришем збирав сухостій.

На жаль, від отриманих поранень місцевий житель помер ще до прибуття швидкої, повідомляє Херсонська ОВА.

У момент вибуху товариш загиблого перебував у іншій частині лісосмуги.

Зараз дивляться На місці трагедії працюють співробітники поліції та прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України. На деокупованих територіях Херсонської області ще не все розміновано, тому такі випадки непоодинокі. Тому влада Херсонщини закликає не ходити полями, лісосмугами, узбіччями доріг, якщо там ще не працювали сапери, а якщо помітили підозрілий предмет – негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію. Днями у полі поблизу села Благодатне Херсонської області 48-річний чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти. Йому пощастило вижити. У постраждалого мінно-вибухова травма та численні уламкові поранення ніг.

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