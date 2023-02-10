Желающих нет, поэтому заманивают деньгами: в Железном порту РФ пытается провести паспортизацию

Февраль, 10 в 18:53

В Железном Порту временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения.

По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты переместили в село паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Очереди желающих получить российское гражданство нет, поэтому захватчики обещают денежное вознаграждение.

В то же время россияне пытаются ограничить доступ к информации гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, поэтому мобильные операторы Феникс и МКС с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям.

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Однако авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения живой силы, складу боеприпасов, позиции зенитно-ракетного комплекса и еще двум важным объектам врага.