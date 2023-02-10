Охочих немає, тому заманюють грошима: у Залізному порту РФ намагається провести паспортизацію

Лютий, 10 в 18:53

У Залізному Порту тимчасово окупованої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти перемістили до села паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Черги охочих отримати російське громадянство немає, тому загарбники обіцяють грошову винагороду.

Водночас росіяни намагаються обмежити доступ до інформації громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, тому мобільні оператори Фенікс та МКС з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.

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Проте авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили, складу боєприпасів, позиції зенітно-ракетного комплексу та ще двох важливих об’єктах ворога.