Февраль, 10 в 18:45

Российские оккупанты удивляются непробиваемым укреплениям украинской армии.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с другом, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

— Самолеты по 5-6 раз в день залетают, долбят их. У них там блиндажи, окопы, на*уй, по 2,5 метров бетоном залиты, не могут пробить их. Вот самолеты и эти, вертушки – К-52, новые – залетят, отх*ярят. Хотя бы х*й, они тут же бетономешалку пригоняют, заливают и дальше воюют, на*уй, — говорит оккупант.

По словам российского солдата, ВСУ обустроили под землей целый город.

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— Едут-едут в поле — х*як, под землю исчезли — все! У них город под землей, нах*й. А не вот эти окопы. Потом выскочат с минометами, танки выйдут, отхярят и их снова туда внутрь спрятали, а наши пробить не могут, – рассказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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