У них город под землей: оккупант рассказал о непробиваемых укреплениях ВСУ
Российские оккупанты удивляются непробиваемым укреплениям украинской армии.
Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с другом, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.
— Самолеты по 5-6 раз в день залетают, долбят их. У них там блиндажи, окопы, на*уй, по 2,5 метров бетоном залиты, не могут пробить их. Вот самолеты и эти, вертушки – К-52, новые – залетят, отх*ярят. Хотя бы х*й, они тут же бетономешалку пригоняют, заливают и дальше воюют, на*уй, — говорит оккупант.
По словам российского солдата, ВСУ обустроили под землей целый город.
— Едут-едут в поле — х*як, под землю исчезли — все! У них город под землей, нах*й. А не вот эти окопы. Потом выскочат с минометами, танки выйдут, отхярят и их снова туда внутрь спрятали, а наши пробить не могут, – рассказал он.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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