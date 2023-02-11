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Ударил продавщицу по лицу и угрожал гранатой: в Броварах задержали хулигана

Валентина Летяк, редактор ленты
У Броварах чоловік погрожував продавчині гранатою

В Броварах в одном из магазинов 46-летний мужчина угрожал продавщице гранатой, ударил ее по лицу и убежал. К сожалению, никто за женщину не вступился, однако полицию вызвали.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

— Наши полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком “сюрпризов”, — подчеркнул он.

У Броварах чоловік погрожував продавчині гранатою

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По его словам, в рюкзаке злоумышленника нашли девять гранат, пистолет и два автомата.

— За незаконное обращение с оружием и хулиганство ему грозит до 7 лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд, — добавил Небытов.

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Фото: Андрій Нєбитов

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