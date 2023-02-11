Вдарив продавчиню по обличчю і погрожував гранатою: у Броварах затримали хулігана
У Броварах в одному з магазинів 46-річний чоловік погрожував продавчині гранатою, вдарив її по обличчю і втік. На жаль, ніхто за жінку не заступився, проте поліцію викликали.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
– Наші поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком “сюрпризів”, – наголосив він.
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За його словами, у рюкзаку зловмисника знайшли дев’ять гранат, пістолет та два автомати.
– За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув’язнення. Подальшу його долю визначить суд, – додав Нєбитов.
Фото: Андрій Нєбитов