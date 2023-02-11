Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Вдарив продавчиню по обличчю і погрожував гранатою: у Броварах затримали хулігана

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Броварах чоловік погрожував продавчині гранатою

У Броварах в одному з магазинів 46-річний чоловік погрожував продавчині гранатою, вдарив її по обличчю і втік. На жаль, ніхто за жінку не заступився, проте поліцію викликали.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– Наші поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком “сюрпризів”, – наголосив він.

У Броварах чоловік погрожував продавчині гранатою

Зараз дивляться

За його словами, у рюкзаку зловмисника знайшли дев’ять гранат, пістолет та два автомати.

– За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув’язнення. Подальшу його долю визначить суд, – додав Нєбитов.

Читайте
У Рівному чоловік кинув гранату на дитячий майданчик: серед поранених 5-річна дівчинка

Фото: Андрій Нєбитов

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка