Вдарив продавчиню по обличчю і погрожував гранатою: у Броварах затримали хулігана

Лютий, 11 в 14:40

У Броварах в одному з магазинів 46-річний чоловік погрожував продавчині гранатою, вдарив її по обличчю і втік. На жаль, ніхто за жінку не заступився, проте поліцію викликали.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– Наші поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком “сюрпризів”, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, у рюкзаку зловмисника знайшли дев’ять гранат, пістолет та два автомати.

– За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув’язнення. Подальшу його долю визначить суд, – додав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов