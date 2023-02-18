Февраль, 18 в 13:35

Сегодня утром во время ракетной атаки на Украину зафиксировано два вражеских прилета в Хмельницком.

Обновлено в 13.20. По словам главы Хмельницкой обладминистрации Сергея Гамалия, одна из ракет прилетела в военный объект, а вторая упала рядом — возле остановки общественного транспорта.

В результате теракта ранения получили мужчина и женщина – у мужчины осколочное ранение ноги (он находился в маршрутке), а женщина получила повреждение, когда от взрывной волны ее ударила дверь в доме.

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Сергей Гамалий рассказал, что после “прилета” ракеты произошел масштабный пожар, длившийся два часа. ГСЧС потушила огонь на 100 кв. м.

Обновлено в 11.14. К сожалению, есть разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Кроме того, есть двое раненых – их госпитализировали.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире сообщил, что российские ракеты повредили три учебных заведения.

— Повреждены около 10 многоэтажных жилых домов, около полтысячи окон и балконов уничтожены. Повреждена часть техники, повреждено одно частное транспортное средство. И действительно, имеем двух раненых гражданских лиц — ранения незначительные, жизни людей ничего не угрожает, — заявил мэр города.

В настоящее время на местах прилетов работают все экстренные службы.

Свет, тепло и воду в некоторых микрорайонах отключили, однако сейчас подача постепенно восстанавливается.

Ранее о взрывах сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

– Раздался взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!… Повторный взрыв, – написал Гамалий в Telegram.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, сегодня россияне выпустили по Украине четыре Калибра. Две ракеты удалось сбить.

Фото: Сергей Гамалий