Бил по голове пистолетом и изнасиловал: на Киевщине мужчина жестоко издевался над соседкой

Февраль, 20 в 18:31

В селе Старые Петровцы Киевской области 50-летний мужчина жестоко издевался над женщиной — он бил ее по голове пистолетом и изнасиловал.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

– Бил по голове пистолетом, изнасиловал. Мерзавца, который жестоко издевался над женщиной, по горячим следам задержали полицейские Киевщины. 50-летнего насильника разоблачили в селе Старые Петровцы, где он и совершил сексуальное насилие над 40-летней соседкой, — написал глава полиции области в Telegram.

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В настоящее время злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Суд избрал негодяю меру пресечения в виде содержания под стражей.