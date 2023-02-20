Бив по голові пістолетом та зґвалтував: на Київщині чоловік жорстоко знущався над своєю сусідкою
У селі Старі Петрівці Київської області 50-річний чоловік жорстоко знущався над жінкою – він бив її по голові пістолетом та зґвалтував.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
– Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався над жінкою, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою, – написав голова поліції області у Telegram.
Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд обрав негіднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
– Позиція поліції була і лишається принциповою щодо викриття сексуальних злочинів. Маю надію, що і правосуддя буде до ґвалтівників безжальним, – додав Нєбитов.