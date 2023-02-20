Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Бив по голові пістолетом та зґвалтував: на Київщині чоловік жорстоко знущався над своєю сусідкою

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бив по голові пістолетом та зґвалтував: на Київщині чоловік жорстоко знущався над своєю сусідкою

У селі Старі Петрівці Київської області 50-річний чоловік жорстоко знущався над жінкою – він бив її по голові пістолетом та зґвалтував.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався над жінкою, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою, – написав голова поліції області у Telegram.

Зараз дивляться

Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд обрав негіднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте
Вдарив продавчиню по обличчю і погрожував гранатою: у Броварах затримали хулігана

– Позиція поліції була і лишається принциповою щодо викриття сексуальних злочинів. Маю надію, що і правосуддя буде до ґвалтівників безжальним, – додав Нєбитов.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка