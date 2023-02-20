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Разжигал межконфессиональную вражду: в Черкасской области СБУ задержала руководителя епархии УПЦ (МП)

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ

В Черкасской области Служба безопасности задержала руководителя епархии УПЦ (МП), которого обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений, – говорится в сообщении.

Следователи установили, что под руководством священнослужителя администратор сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам РПЦ.

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– В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи “русского мира” и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной вражды, – рассказали в СБУ.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
  • печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

СБУ
СБУ
Разжигал межконфессиональную вражду: в Черкасской области СБУ задержала руководителя епархии УПЦ (МП) / 6 фотографий

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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