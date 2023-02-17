Изготовливал агитационную рекламу для псевдореферендума: в Херсоне СБУ задержала коллаборанта
В Херсоне Служба безопасности задержала рекламного агента, который изготавливал агитационную рекламу для псевдореферендума.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, мужчина сам предложил оккупантам PR-услуги и лично занимался разработкой стратегии вражеской информкамании по присоединению региона к составу России.
– Его предприятие разработало и изготовило оптовую партию флаеров и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.
Стоимость заказа составила более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от оккупантов в российских рублях, – рассказали в СБУ.
Для размещения агитационных плакатов было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в общественных местах Херсона.
После освобождения города коллаборант пытался залечь на дно, однако его задержали.
Во время обысков в офисе и в доме подозреваемого следователи обнаружили документацию и наглядную продукцию с доказательствами незаконных действий.
Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ. За коллаборационную деятельность мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.