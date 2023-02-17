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Изготовливал агитационную рекламу для псевдореферендума: в Херсоне СБУ задержала коллаборанта

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

В Херсоне Служба безопасности задержала рекламного агента, который изготавливал агитационную рекламу для псевдореферендума.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина сам предложил оккупантам PR-услуги и лично занимался разработкой стратегии вражеской информкамании по присоединению региона к составу России.

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– Его предприятие разработало и изготовило оптовую партию флаеров и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

Стоимость заказа составила более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от оккупантов в российских рублях, – рассказали в СБУ.

Для размещения агитационных плакатов было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в общественных местах Херсона.

После освобождения города коллаборант пытался залечь на дно, однако его задержали.

Во время обысков в офисе и в доме подозреваемого следователи обнаружили документацию и наглядную продукцию с доказательствами незаконных действий.

СБУ
СБУ
Изготовливал агитационную рекламу для псевдореферендума: в Херсоне СБУ задержала коллаборанта / 5 фотографий

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ. За коллаборационную деятельность мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
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