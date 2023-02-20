Лютий, 20 в 10:36

На Черкащині Служба безпеки затримали керівника єпархії УПЦ (МП), якого звинувачують у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань, – йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що під керівництвом священнослужителя адміністратор сайту єпархії розміщував ворожі матеріали із пропагандистських сайтів РПЦ.

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– У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї “русского міру” та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Розпалював міжконфесійну ворожнечу: на Черкащині СБУ затримала керівника єпархії УПЦ (МП) / 6 фотографий

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).