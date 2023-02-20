Занимались русификацией оккупированых украинских школ: СБУ разоблачила более 30 педагогов-коллаборантов

Февраль, 20 в 14:33

С начала 2023 года СБУ разоблачила 30 педагогов, которые помогали агрессору внедрять российские программы образования в оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Среди них руководители созданных российскими оккупантами “отделов образования”, а также директора захваченных украинских школ и лицеев, – говорится в сообщении.

Так, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачены руководители двух средних учебных заведений, которые уничтожали украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства.

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По данным следствия, они заставляли учителей проводить занятия на русском языке по программам страны-агрессора.

В случае отказа угрожали сообщить в оккупационные органы и запугивали преследованиями.

А во временно захваченном Северодонецке идентифицирован глава местного “отдела образования” террористической организации “ЛНР”.

Как выяснилось, с начала сентября прошлого года она активно “восстанавливала” работу образовательных институций в пользу РФ.

– Для этого призвала местных педагогов поддержать российских захватчиков и устраиваться преподавателями в подконтрольные им школы. В случае согласия обещала лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях, – рассказали в СБУ.

Также следователи СБУ разоблачили руководительницу “районного управления образования Новопсковского района ЛНР”, которая периодически организует поездки учителей на “курсы переформатирования” в российский Воронеж.

Этим и другим фигурантам доложено о подозрении по двум статьям УКУ, ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).