Займались русифікацією захоплених українських шкіл: ​​СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів

Лютий, 20 в 14:33

З початку 2023 року СБУ викрила 30 педагогів, які допомагали агресору запроваджувати російські програми освіти в окупованих районах півдня та сходу України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Серед них керівники створених російськими окупантами “відділів освіти”, а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв, — йдеться у повідомленні.

Так у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрито очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії нашої держави.

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За даними слідства, вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора.

У разі відмови погрожували повідомити до окупаційних органів та залякували переслідуваннями.

А у тимчасово захопленому Сєверодонецьку ідентифіковано очільницю місцевого “відділу освіти” терористичної організації “ЛНР”.

Як з’ясувалося, з початку вересня минулого року вона активно “відновлювала” роботу освітніх інституцій на користь РФ.

– Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи.У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та зарплату у російських рублях, – розповіли в СБУ.

Також слідчі СБУ викрили керівницю “районного управління освіти Новопсковського району ЛНР”, яка періодично організовує поїздки вчителів на “курси переформатування” до російського Воронежу.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ, ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).