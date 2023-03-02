Были в очереди за гуманитарной помощью: на Херсонщине РФ ударила с дронов, ранены 9 человек

Март, 02 в 16:37

В Херсонской области российская армия ударила с дронов по людям, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы. В результате обстрела пострадали девять гражданских, среди раненых — ребенок.

По данным Херсонской областной прокуратуры, обстрел произошел на деоккупированной территории Бериславского района неподалеку от местной школы.

В результате обстрела травмированы девять человек, среди которых — несовершеннолетний ребенок. Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

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Сообщается, что в село Казацкое Бериславского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы.

Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, которые пришли получить еду.

Окончательное количество пострадавших уточняется, отметили в прокуратуре. В то же время повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией РФ.