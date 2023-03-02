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Факты / Україна / Общество

Отрицала обстрелы Запорожской АЭС и Мариуполя: сотруднице СБУ сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Отрицала обстрелы Запорожской АЭС и Мариуполя: сотруднице СБУ сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

Следователи сообщили о подозрении сотруднице Службы безопасности Украины, оправдывающей действия российских захватчиков, которые совершили массовые военные преступления, насиловали, пытали и убивали украинцев.

По данным Офиса генерального прокурора, сотрудница одного из региональных органов СБУ не придерживалась присяги на верность Украине и в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ оправдывала действия оккупантов.

В частности, женщина отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции, а ракетный удар по роддому в Мариуполе назвала “постановой”.

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Сейчас сообщено о подозрении должностному лицу по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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