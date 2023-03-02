Були у черзі за гуманітарною допомогою: на Херсонщині РФ вдарила з дронів, поранено 9 людей

Березень, 02 в 16:37

На Херсонщині російська армія вдарила з дронів по людях, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Внаслідок обстрілу постраждало дев’ятеро цивільних, серед поранених – дитина.

За даними Херсонської обласної прокуратури, обстріл відбувся на деокупованій території Бериславського району неподалік від місцевої школи.

Внаслідок обстрілу травмовано дев’ятьох людей, серед яких – неповнолітня дитина. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.

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Повідомляється, що до села Козацьке Бериславського району приїхали волонтери міжнародної організації, щоб роздати місцевим жителям овочеві набори.

Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати їжу.

Остаточна кількість потерпілих уточнюється, зазначили у прокуратурі. Водночас пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.