Март, 02 в 10:31

В ходе спецоперации в Ровенской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта главного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ), который пытался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры областного центра, чтобы сорвать поставки иностранного вооружения.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС, — говорится в сообщении.

По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.

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– Зафиксированы выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава, — рассказали в СБУ.

Далее диверсант должен был установить взрывчатку в наиболее уязвимом месте указанного объекта критической инфраструктуры и взорвать ее.

Иностранца задержали с поличным, на подготовке к совершению диверсии.

По данным следствия, фигурант имеет вид на жительство в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

– С 2014 года выполнял враждебные задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки Оплот, а затем в так называемый батальон Хан, — отметили следователи.

После полномасштабного вторжения диверсант вошел в ряды российской оккупационной группировки Херсон и принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Пытался взорвать объект транспортной инфраструктуры: на Ровенщине СБУ задержала российского диверсанта / 3 фотографии

В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.