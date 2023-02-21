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Факты / Україна

СБУ разоблачила сотрудника КГБ Беларуси, воевавшего против Украины

Бедрак Виктория, редактор ленты
СБУ разоблачила сотрудника КГБ Беларуси, воевавшего против Украины
Фото: СБУ

СБУ “расколола” сотрудника белорусского КГБ, который в составе российского ЧВК Редут пошел воевать против Украины. Теперь он проведет 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечено, что мужчина активно участвовал в боевых действиях против Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

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Среди основных задач белоруса был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре прошлого года. Задержанный пытался выдать себя за рядового боевика и тем самым скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе.

– Однако сотрудники военной контрразведки СБУ “раскололи” злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения, — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика.

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Источник: СБУ
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