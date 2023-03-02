Березень, 02 в 10:31

У процесі спецоперації на Рівненщині Служба безпеки України затримала диверсанта головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ), який намагався підірвати один з об’єктів транспортної інфраструктури обласного центру, щоб зірвати постачання іноземного озброєння.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом жителя однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

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– Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу, – розповіли в СБУ.

Далі диверсант мав встановити вибухівку у найбільш вразливому місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та підірвати її.

Іноземця затримали на гарячому – на підготуваннях до вчинення диверсії.

За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання у РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки.

– Із 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання Оплот, а потім до так званого батальйону Хан,– зазначили слідчі.

Після повномасштабного вторгнення диверсант увійшов до лав російського окупаційного угруповання Херсон і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Намагався підірвати об’єкт транспортної інфраструктури: на Рівненщині СБУ затримала російського диверсанта / 3 фотографии

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.