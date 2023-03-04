Март, 04 в 9:26

Утром 4 марта в селе Чайковка Чугуевского района Харьковской области погиб, подорвавшись на растяжке, 37-летний мужчина.

Трагедия произошла, когда мужчина шел рыбачить на реку.

– Еще раз призываю: воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы, – просит жителей региона глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время в области продолжают подвергаться обстрелам оккупантов приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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В Купянске накануне были повреждены по меньшей мере девять жилых домов, заведение здравоохранения, разрушены хозяйственные постройки и гаражи.

К счастью, там обошлось без пострадавших.

А вот в Берестовом Купянского района в больницу после вражеского обстрела с ранениями в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнего мужчину.

В Волчанске Чугуевского района российские снаряды повредили частный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Сергей Шайхет