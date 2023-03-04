Ішов рибалити: на Харківщині на розтяжці підірвався чоловік

Березень, 04 в 9:26

Уранці 4 березня в селі Чайківка Чугуївського району Харківської області загинув, підірвавшись на розтяжці, 37-річний чоловік.

Трагедія сталась, коли чоловік ішов рибалити на річку.

– Укотре закликаю: утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані, – просить жителів регіону очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нині в області продовжують потерпати від обстрілів окупантів прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

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У Куп’янську напередодні було пошкоджено щонайменше дев’ять житлових будинків, заклад охорони здоров’я, зруйновано господарчі споруди та гаражі.

На щастя, там минулось без постраждалих.

А от у Берестовому Куп’янського району до лікарні після ворожого обстрілу з пораненнями в стані середньої важкості госпіталізували 52-річного чоловіка.

У Вовчанську Чугуївського району російські снаряди пошкодили приватний житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Сергій Шайхет