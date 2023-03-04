Пакет помощи от США на $400 млн и обсуждение специтрибунала над РФ: что происходит на 374-й день войны (онлайн)
США объявили новый пакет помощи Украине на $400 млн
Генерал Александр Сырский снова приехал в Бахмут.
Решающая и последняя битва войны будет этой весной, так как у России закончатся “инструменты войны” для достижения своих военных целей, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.
Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что черный ящик с вертолета, который разбился в Броварах с руководством МВД, расшифровали.
Владимир Зеленский и президент Латвии Левитс прибыли во Львов. В городе в этот день проходил “юридический Рамштайн”.
<1>