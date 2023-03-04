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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Пакет помощи от США на $400 млн и обсуждение специтрибунала над РФ: что происходит на 374-й день войны (онлайн)

Пакет помощи от США на $400 млн и обсуждение специтрибунала над РФ: что происходит на 374-й день войны (онлайн)

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00:36 - 04 марта

Количество погибших в результате террористической атаки России по жилому дому в Днепре увеличилось до семи, из-под завала достали тела еще двух человек.

Об этом сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

Чрезвычайники сообщили, что по состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому.

Сейчас спасателям удалось убрать уже 333 тонны остатков здания.

— Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 — эвакуировать. Из-под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате атаки российских террористов.

После разрушенного дома в Запорожье в пункты обогрева ГСЧС обратилось 225 человек, а за психологической помощью получили 92 человека.

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