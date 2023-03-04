В районе Гвардейского в Крыму прогремели взрывы — что известно
Требует проверки
В районе Гвардейского в оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. После них раздаются звуки, похожие на детонацию.
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. По некоторым данным, это мог быть сбитый беспилотник на подлете к пгт Гвардейское Симферопольского района.
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Пока нет официальной информации или комментариев чиновников. Пока не известно, что могло стать причиной взрывов в оккупированном Крыму.