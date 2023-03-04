Март, 04 в 16:35

В районе Гвардейского в оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. После них раздаются звуки, похожие на детонацию.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. По некоторым данным, это мог быть сбитый беспилотник на подлете к пгт Гвардейское Симферопольского района.

Сейчас смотрят

Пока нет официальной информации или комментариев чиновников. Пока не известно, что могло стать причиной взрывов в оккупированном Крыму.