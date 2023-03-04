Березень, 04 в 16:35

У районі Гвардійського в окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів. Після них лунають звуки, схожі на детонацію.

Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали. За деякими даними, це міг бути збитий безпілотник на підльоті до смт Гвардійське Сімферопольського району.

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Поки немає офіційної інформації чи коментарів посадовців. Наразі не відомо, що могло стати причиною вибухів в окупованому Криму.