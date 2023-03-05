Март, 05 в 19:00

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено в 19:00. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах на территории города.

— Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком поздний час для военных учений. В Мелитополе громко! По информации жителей, было слышно два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ, — отметил он.

Обновлено в 18:32. Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Пока не было официальной информации о возможных причинах взрывов в Мелитополе. Однако горожане сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

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Перед этими взрывами мэр Мелитополя сообщал, что украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 Град на Запорожском направлении.