Щонайменше двічі: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів.
Оновлено о 19:00. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи на території міста.
– Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно! За інформацією жителів, було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі та заході міста. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ, – зазначив він.
Оновлено о 18:32. Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали. Поки не було офіційної інформації щодо можливих причин вибухів у Мелітополі. Проте містяни повідомляють, що було чути щонайменше два вибухи.
Мелітополь на карті України
Перед цими вибухами мер Мелітополя повідомляв, що українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град на Запорізькому напрямку.