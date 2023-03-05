Березень, 05 в 19:00

У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено о 19:00. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи на території міста.

– Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно! За інформацією жителів, було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі та заході міста. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ, – зазначив він.

Оновлено о 18:32. Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали. Поки не було офіційної інформації щодо можливих причин вибухів у Мелітополі. Проте містяни повідомляють, що було чути щонайменше два вибухи.

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Перед цими вибухами мер Мелітополя повідомляв, що українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град на Запорізькому напрямку.