Погибли супруги: на Харьковщине российский снаряд разорвал пополам авто
В воскресенье, 5 марта, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Бударки на Харьковщине.
Вражеский снаряд попал в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, там возник пожар.
Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.