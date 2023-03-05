Март, 05 в 18:01

В воскресенье, 5 марта, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Бударки на Харьковщине.

Вражеский снаряд попал в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Поврежден объект транспортной инфраструктуры, там возник пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.