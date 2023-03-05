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Факты / Происшествия

В Херсоне с самого утра раздаются взрывы: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Херсоне с самого утра раздаются взрывы: что известно
Фото: Pixabay

В Херсоне во время воздушной тревоги раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Обновлено в 10.18. Снова слышны взрывы.

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Пока официальной информации об обстрелах не поступало.

Воздушная тревога также в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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