Березень, 05 в 10:07

У Херсоні під час повітряної тривоги лунають потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Оновлено о 10.18. Знову чути вибухи.

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Наразі офіційної інформації про обстріли не надходило.

Повітряна тривога також лунає у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.