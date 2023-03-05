У Херсоні із самого ранку лунають вибухи: що відомо
Потребує перевірки
Фото: Pixabay
У Херсоні під час повітряної тривоги лунають потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Оновлено о 10.18. Знову чути вибухи.
Зараз дивляться
Наразі офіційної інформації про обстріли не надходило.
Повітряна тривога також лунає у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.