Март, 05 в 23:03

В пригороде Днепра прогремели мощные взрывы после объявленного сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Пока не известно, что могло стать точной причиной взрыва — ракетные удары, попадание вражеских дронов или успешная работа сил противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской областях и Крыму.