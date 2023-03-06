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Факты / Происшествия

В пригороде Днепра раздаются взрывы: продолжается воздушная тревога

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В пригороде Днепра раздаются взрывы: продолжается воздушная тревога
Фото: ГСЧС

В пригороде Днепра прогремели мощные взрывы после объявленного сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Пока не известно, что могло стать точной причиной взрыва — ракетные удары, попадание вражеских дронов или успешная работа сил противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской областях и Крыму.

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