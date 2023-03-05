Пытаются перерезать трассы: военный эксперт раскрыл тактику россиян на Бахмутском направлении

Март, 05 в 21:24

В районе Бахмутского направления российские войска пытаются перерезать трассы, чтобы разрушить логистику украинских защитников, которые держат оборону. Однако пока у оккупантов нет никаких шансов полностью окружить Бахмут или захватить город.

Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— На сейчас у российских оккупационных войск нет возможности полностью окружить Бахмут и захватить его — это правда. С другой стороны, там сконцентрировано большое количество сил и средств, стянуто огромный ресурс под Бахмут. Они будут продолжать давить на город. Основная их задача заключалась в том, чтобы перерезать логистические гантели — это трассу М-05, М-04, а также трассу М-05, М-06. Это трассы на Хромовое через Часов Яр и из Ивановского и на Константиновку. Через эти трассы происходит полноценное материально-техническое обеспечение наших подразделений в Бахмуте, несмотря на то, что они несколько месяцев находятся под огневым контролем. Но это не физический, то есть им нужно было их перерезать.

Коваленко рассказал, что тогда оккупантам пришлось бы наступать примерно на расстоянии 4 км от двух населенных пунктов, чтобы искусственно уменьшить масштаб фронта.

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