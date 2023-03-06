Березень, 05 в 23:03

У передмісті Дніпра прогриміли потужні вибухи після оголошеного сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Наразі не відомо, що могло стати точною причиною вибуху – ракетні удари, влучання ворожих дронів чи успішна робота сил протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській областях і Криму.