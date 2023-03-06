Март, 06 в 0:57

В Киевской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Обновлено в 00:56. В Киевской области работает противовоздушная оборона, сообщает ОВА.

— В Киевской области работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких. Верим в ВСУ, — говорится в сообщении.

Обновлено 6 марта в 00:16. В Киевской ОВА подтвердили, что в небе заметили воздушную цель, однако силы противовоздушной обороны готовы к работе.

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— Жители Киевской области! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины — ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть, — отметили в ОВА.

Обновлено 5 марта в 23:56. По предварительным данным, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Местные Telegram-каналы сообщают, что в небе заметили вражеский дрон.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской областях и Крыму.