Попередньо, робота ППО: на Київщині лунають вибухи
У Київській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.
Оновлено 6 березня о 00:16. У Київській ОВА підтвердили, що у небі помітили повітряну ціль, проте сили протиповітряної оборони готові до роботи.
– Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу, – наголосили в ОВА.
Оновлено 5 березня о 23:56. За попередніми даними, в Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у небі помітили ворожий дрон.
Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській областях і Криму.