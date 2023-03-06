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Факти / Надзвичайні події

Попередньо, робота ППО: на Київщині лунають вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Київській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Оновлено 6 березня о 00:16. У Київській ОВА підтвердили, що у небі помітили повітряну ціль, проте сили протиповітряної оборони готові до роботи.

– Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу, – наголосили в ОВА.

Оновлено 5 березня о 23:56. За попередніми даними, в Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у небі помітили ворожий дрон.

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Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській областях і Криму.

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