Россияне расстреляли украинского пленного автоматной очередью после слов Слава Украине – реакция ОП

Март, 06 в 15:59

В России культивируются военные преступления, отбеливая их пропагандой и мифами о нацистах. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отреагировав на видео, которое распространяется по сети.

В нем украинского пленного российские захватчики расстреливают автоматной очередью после сказанного лозунга Слава Украине.

– Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее, – написал Ермак.

Видео расстрела россиянами появилось в аккаунтах активистов Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова.

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На кадрах, которые были сняты в лесопосадке, стоит безоружный человек в украинской военной форме без видимых опознавательных знаков. Он курит и смотрит в сторону, где камера, голос за кадром говорит: Снимай его.

На это пленный отвечает: Слава Украине. После этого раздается автоматная очередь в пленного.

Для огласки люди в Twitter под видео тегают западных политиков и правозащитные институты.

В начале марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже зарегистрировала более 70 тыс. военных преступлений России.

Однако он добавил, что пока такие города, как Мариуполь и Волноваха, все еще под оккупацией, то мир не может знать всей правды о зверствах российских оккупантов.