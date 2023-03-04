Март, 03 в 22:18

Украина уже зарегистрировала более 70 тыс. военных преступлений России, но пока такие города, как Мариуполь и Волноваха все еще под оккупацией, то мир не может знать всей правды о зверствах российских оккупантов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время конференции United for Justice во Львове.

Он отметил, что каждый выстрел, который забирает невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство, а каждое насилие, которое ломает жизнь человека, должно приводить к законному и справедливому судебному решению, которое защищает достоинство человека.

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– Это константы для цивилизованных и демократических стран. Для стран, в которых неуклонно обеспечивается правовластие. Но пришло время сделать это константами и для международных отношений. Константами, которые будут действовать универсально и, самое главное, неотвратимо в отношении любого нарушителя международного права. Тем более, когда речь идет о преступлении агрессии, – сказал он.

Президент добавил, что сегодня мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое гарантированно обезопасит человечество от права силы – источника всех агрессий.

Владимир Зеленский напомнил, что многочисленные конвенции и другие международные договоры в защиту людей и человечности должны стать конкретными юридическими решениями и действиями.

– Благородный замысел создателей международного права должен отразиться энергией международного правосудия. В ответ на все преступления и несправедливости, вызванные российской агрессией против государства Украина и против цивилизованного устройства мира, должны состояться все необходимые наши с вами шаги. Шаги ради одного результата, – сказал он.

Президент пояснил, что этим результатом должна быть засвидетельствована реальность верховенства международного права, когда президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники получат законные и справедливые приговоры за все, что они наделали.

По словам президента, мир должен мощно ответить на российскую агрессию и террор всей мощью общего наследия наших народов, поскольку право — это один из ключевых элементов прочности человеческой культуры.

– Любая месть не способна сделать того, что может сделать право. Право способно обеспечить не только привлечение к ответственности виновников конкретных преступлений, в частности виновников самого тяжкого преступления, преступления, которое порождает все другие преступления войны и геноцида, – преступления агрессии. Право может ликвидировать даже гипотетическую возможность ощущения безнаказанности у тех, кто способен начинать террористические войны, – сказал он.

Владимир Зеленский считает, что реальное верховенство права на глобальном уровне, то есть, действенное международное правосудие, сможет обезопасить мир от таких войн и их страшных последствий.

– Что принес Украине этот год, мы только что видели с вами на экранах. Год террористической войны. Всего один год… Уже зарегистрировано более 70 тысяч российских военных преступлений. Но не обо всех преступлениях нам, к сожалению, пока известно, – добавил президент.

Он подчеркнул, что сегодня значительная часть территорий Украины пока остается оккупированной, и власти Украины не могут достоверно спрогнозировать, какое количество российских преступлений будет выявлено после изгнания оккупантов.

– Впрочем, понятно, какова тяжесть этих преступлений. Каков масштаб преступных проявлений агрессии России. Мы помним все. Мы помним Бучу и то, что делали там российские солдаты. Мы помним село Ягодное Черниговской области и фактически концлагерь, в который оккупанты превратили подвал сельской школы. Неделями там держали более 300 человек – от пожилых людей до малышей. В давке, в темноте, в духоте, – напомнил Зеленский.

Украинский лидер вспомнил и о многочисленных издевательствах россиян и изнасилованиях со стороны оккупантов в отношении взрослых и детей. Это навсегда изменило мировой взгляд на то, чем все же является Россия, считает президент.

– Мы помним тысячи террористических атак ракетами, тысячи террористических атак дронами – атак против наших людей. Мы помним десятки сожженных Россией городов и сел Украины. А значит, мы можем предсказать, с чем еще столкнемся, когда вернемся на временно оккупированные территории Украины, – добавил он.

Причем таким городам и поселкам, как Мариуполь, Волноваха, Еленовка и десяткам других мест, куда Россия принесла смерть и страдания, еще предстоит раскрыть миру полную правду о зверствах оккупантов в Украине, сказал Владимир Зеленский.

– А нам с вами предстоит подготовить полный инструментарий как на национальном, так и на международном уровнях, чтобы правосудие сработало по всем аспектам российской агрессии. И по всем виновникам этой агрессии, – сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина имеет данные о тысячах гражданских жертв российского нападения.

– Тысячи… Но очевидно, что оккупант унес жизни значительно большего количества наших людей. Абсолютно все мы это понимаем. Все мы стремимся наказать государство-террориста, – сказал он.

По словам президента, это является моральным и правовым долгом мира перед жертвами российского террора, а также обязанностью цивилизованного демократического мира перед любым народом, которому может угрожать такая же агрессия, как российская.

– Должны сделать и сделаем еще один львовский вклад в международное право. Еще один украинский вклад в международное правосудие. Именно здесь и именно сейчас мы выводим на совершенно новый уровень процесс – комплексный процесс, – в финале которого будут приговоры. Приговоры виновникам российской агрессии, – сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский считает, что первым, чего должны достичь участники конференции, является объединение ради справедливости, что должно стать мощным импульсом для принятия Генеральной ассамблеей ООН проекта украинской резолюции.

– Резолюции, которая будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, – сказал он.

Президент добавил, что трибунал над Россией станет тем звеном, которое преодолеет проблему невозможности для Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

– В Украине открывается офис МУС. И мы еще больше усилим наши взаимоотношения с МУС, который поможет привлечь к ответственности граждан государства-террориста, виновных в преступлениях, отнесенных к подсудности МУС, – сказал он.

Зеленский отметил, что особое внимание будет уделено преступлениям, которые совершены и совершаются Россией в отношении украинских детей.

– Речь идет о депортации детей, о похищении и попытке стереть национальную и семейную идентичность наших детей, – пояснил он.

Президент добавил, что во Львове должны быть определены корректные приоритеты в работе международного правосудия.

– Доктринально и терминологически, политически и практически мы должны дать ответы на вопрос о том, как безупречно пройти весь путь привлечения к ответственности российских оккупантов: от сбора доказательств и установления каждого виновника до принятия обвинительных приговоров, от принятия необходимых решений до реального обеспечения справедливости для Украины, для наших людей, для всех жертв российской агрессии и для всего мира, – сказал он.

Напомним, 3 марта Владимир Зеленский прибыл во Львов вместе с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Лидеры государств, в частности, подписали декларацию о поддержке направления Украины в ЕС и НАТО.