Росіяни розстріляли українського полоненого автоматною чергою після слів Слава Україні – реакція ОП

Березень, 06 в 15:59

У Росії культивуються воєнні злочини, відбілюючи їх пропагандою та міфами про нацистів. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, відреагувавши на відео, яке шириться мережею.

У ньому українського полоненого російські загарбники розстрілюють автоматною чергою після сказаного гасла Слава Україні.

— Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї, – написав Єрмак.

Відео розстрілу росіянами з’явилося в акаунтах активістів Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова.

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На кадрах, які були зафільмовані у лісопосадці, стоїть беззбройний чоловік в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він курить і дивиться у бік, де камера, голос за кадром каже: Знімай його.

На це полонений відповідає: Слава Україні. Після цього лунає автоматна черга в полоненого.

Для розголосу люди у Twitter під відео тегають західних політиків та правозахисні інституції.

На початку березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже зареєструвала понад 70 тис. воєнних злочинів Росії.

Однак він додав, що поки такі міста, як Маріуполь і Волноваха все ще під окупацією, то світ не може знати всієї правди про звірства російських окупантів.