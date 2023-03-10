В Одесской области задержали мошенника, выманивавшего деньги у родственников погибших бойцов ВСУ
В Одесской области местный житель наживался на родственниках погибших украинских военных, предлагая так называемое содействие в получении единовременного денежного пособия от государства.
За $10 тыс. мошенник “гарантировал” получение пакета документов, необходимых для оформления компенсации.
Он говорил, что якобы имеет связи среди должностных лиц одной из воинских частей. Также прибегал к психологическому давлению и угрожал “бюрократическими” преградами, чтобы выманить деньги.
Задержали организатора преступной схемы во время получения половины оговоренной суммы от брата погибшего.
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Сейчас рассматривается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения.
Следственные действия продолжаются, принимаются меры для привлечения к ответственности всех участников мошеннической схемы.