Март, 10 в 15:07

В Одесской области местный житель наживался на родственниках погибших украинских военных, предлагая так называемое содействие в получении единовременного денежного пособия от государства.

За $10 тыс. мошенник “гарантировал” получение пакета документов, необходимых для оформления компенсации.

Он говорил, что якобы имеет связи среди должностных лиц одной из воинских частей. Также прибегал к психологическому давлению и угрожал “бюрократическими” преградами, чтобы выманить деньги.

Сейчас смотрят

Задержали организатора преступной схемы во время получения половины оговоренной суммы от брата погибшего.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах).

В Одесской области задержали мошенника, выманивавшего деньги у родственников погибших бойцов ВСУ / 3 фотографии

Сейчас рассматривается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры для привлечения к ответственности всех участников мошеннической схемы.