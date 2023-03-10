В Одеській області затримали шахрая, який видурював гроші у родичів загиблих бійців ЗСУ
В Одеській області місцевий житель наживався на родичах загиблих українських військових, пропонуючи так зване сприяння в отриманні одноразової грошової допомоги від держави.
За $10 тис. шахрай “гарантував” отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.
Він говорив, що нібито має зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Також вдавався до психологічного тиску і погрожував “бюрократичними” перепонами, щоб виманити гроші.
Затримали організатора злочинної схеми під час отримання половини домовленої суми від брата загиблого.
Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах).
Наразі розглядається питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.
Слідчі дії тривають, вживають заходів для притягнення до відповідальності всіх учасників шахрайської схеми.