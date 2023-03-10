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В Одеській області затримали шахрая, який видурював гроші у родичів загиблих бійців ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Одеській області затримали шахрая
Фото: СБУ, Офіс генпрокурора

В Одеській області місцевий житель наживався на родичах загиблих українських військових, пропонуючи так зване сприяння в отриманні одноразової грошової допомоги від держави.

За $10 тис. шахрай “гарантував” отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.

Він говорив, що нібито має зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Також вдавався до психологічного тиску і погрожував “бюрократичними” перепонами, щоб виманити гроші.

Зараз дивляться

Затримали організатора злочинної схеми під час отримання половини домовленої суми від брата загиблого.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах).

В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая
В Одеській області затримали шахрая, який видурював гроші у родичів загиблих бійців ЗСУ / 3 фотографии

Наразі розглядається питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

Слідчі дії тривають, вживають заходів для притягнення до відповідальності всіх учасників шахрайської схеми.

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Джерело: СБУ
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